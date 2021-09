In Afghanistan prosegue la cancellazione dei diritti delle donne

Studentesse in protesta a Kabul. Keystone / Stringer

I talebani hanno deciso di riaprire le scuole dopo un mese di pausa dovuto al ritiro americano e alla conquista del Paese. Le aule saranno però accessibili solo agli studenti maschi.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 settembre 2021 - 21:15

tvsvizzera.it/MaMi

Le ragazze afghane sono state private del diritto all'istruzione a tutti i livelli: elementari, medie e superiori. Ma oltre a ciò, nemmeno le professoresse potranno riprendere l'insegnamento nei loro istituti.

Il regime ha anche chiuso il ministero per la promozione delle donne sostituendolo con il "ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio". In sostanza questo ministero non proteggerà più i diritti delle donne ma controllerà che la popolazione afghana si comporti secondo le regole promosse dal nuovo regime.

Qualche giorno fa, i talebani avevano dichiarato che le donne non possono fare le ministre perché è meglio che restino a casa a fare figli. È ormai chiaro che il proposito di mantenere intatti i diritti delle donne -annunciato dai talebani appena conquistato il paese- sta via via naufragando.

