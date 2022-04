Importanti passi avanti sul caso di Maddie McCann

Contenuto esterno

Un sospetto è stato incriminato in Germania su richiesta della giustizia portoghese nell'ambito dell'indagine sulla scomparsa, 15 anni fa, della bambina britannica Madeleine McCann, conosciuta come Maddie, che all'epoca della scomparsa aveva 3 anni. Lo ha annunciato la procura di Portimao. È dal 2020 che le autorità tedesche affermano di avere prove dell'omicidio della piccola Maddie che identificano un pedofilo tedesco recidivo, già in detenzione, come il principale sospettato.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 aprile 2022 - 12:58

