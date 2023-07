Imponenti proteste contro la riforma della giustizia in Israele

Contenuto esterno

Decine di fermi, strade bloccate, manifestazioni e scontri in Israele nel giorno in cui il parlamento ha approvato, in prima lettura, la contestata riforma della giustizia. Pomo della discordia è la riduzione delle prerogative della Corte Suprema in tema di controllo delle decisioni del Governo. Per essere approvata in via definitiva la riforma deve passare ancora due volte alla Knesset.