Il turismo in Svizzera progredisce, ma non grazie ai e alle "local"

Nel mese di luglio gli alberghi svizzeri hanno continuato a registrare un aumento dell'affluenza, grazie al ritorno in forze degli ospiti stranieri, mentre quelli indigeni sono in calo.

Questo contenuto è stato pubblicato il 05 settembre 2023 - 20:25

tvsvizzera.it/mrj con Keystone.ATS

Si è confermata anche in luglio la tendenza generale per il turismo elvetico che dura ormai da marzo 2021: aumentano i pernottamenti negli alberghi elvetici, ma solo grazie al turismo di origine straniera, mentre quello indigeno scende.

Stando ai dati diffusi martedì dall'Ufficio federale di statistica (UST), nel settimo mese dell'anno sono stati contati 4,7 milioni di pernottamenti, il 4,5% in più dello stesso periodo del 2022. I turisti e le turiste provenienti dall'estero hanno contribuito con un +14,9% (a 2,5 milioni), mentre la domanda indigena è scesa del 5,2% (a 2,2 milioni).

Luglio si inserisce quindi in una linea di ripresa cominciata nel marzo 2021 e che - per quanto riguarda l'anno in corso - ha visto le notti progredire del 36% in gennaio, del 14% in febbraio, del 4% in marzo, del 12% in aprile, del 13% in maggio e del 10% in giugno.

A livello regionale, spiccano gli arretramenti del canton Ticino (-4,8% a 359'000) e dei Grigioni (-4,6% a 617'000). In forte recupero, dopo i problemi causati dalla pandemia, sono invece le realtà urbane come Zurigo (+11,3% a 698'000) e Ginevra (+15,8% a 359'000). Una progressione è stata registrata anche in luoghi tradizionalmente importanti dell'accoglienza elvetica, quali Lucerna e Lago dei Quattro Cantoni (+4,3% a 461'000) e Vallese (+6,5% a 514'000).

Per quanto riguarda i Paesi di provenienza, a dominare il comparto estero sono gli Stati Uniti (419'000 notti), davanti a Germania (410'000), Regno Unito (181'000), Francia (142'000), Belgio (115'000), Paesi Bassi (106'000), Italia (74'000), Arabia Saudita (70'000), Cina (69'000) e India (68'000).

Nei primi sette mesi dell'anno il settore alberghiero elvetico ha registrato 24,1 milioni di pernottamenti, con una crescita su base annua dell'11,9%. Straniere e stranieri hanno apportato 11,9 milioni di notti (+28,7%), mentre gli e le ospiti nazionali 12,2 milioni (-0,8%).