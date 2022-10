Il Ticino batte cassa a Berna affinché investa nei collegamenti

Il Ticino ha individuato una serie di obiettivi urgenti che la Confederazione dovrebbe tenere in considerazione. © Keystone / Gaetan Bally

Il progetto "Ferrovia 2050" avanza, il Ticino intanto chiede a Berna di avere più coraggio: altri 100 miliardi di investimenti per opere fondamentali per il Cantone, come lo sviluppo di AlpTransit a sud di Lugano.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 ottobre 2022 - 19:54

tvsvizzera.it/MaMi

Occorre alzare l’asticella e la Confederazione ha i mezzi per farlo: 100 miliardi di franchi sono un ordine di grandezza adeguato per soddisfare anche le esigenze del Ticino. A dirlo è il Consiglio di Stato nell’ambito della consultazione sul progetto "Ferrovia 2050". L’occasione adatta per sottolineare le richieste del cantone, e per farlo in modo "inequivocabile".

Il servizio del Quotidiano:

Contenuto esterno

Il Ticino ha individuato tre progetti cruciali per la rete ferroviaria del futuro: l’aggiramento di Bellinzona, il potenziamento dell’asse del Gambarogno e la prosecuzione di AlpTransit a sud di Lugano. La Svizzera, secondo il Consiglio di Stato, deve porsi obiettivi alti e investimenti adeguati.

Vi è quindi una serie di obiettivi a breve termine individuati dal Cantone. Il potenziamento del servizio TILO tra gli agglomerati, con cadenze di 15 minuti, Eurocity e Intercity da Basilea e Zurigo ogni 30 minuti o ancora: estendere le corse degli Intercity fino a Chiasso. Senza questi passi avanti, dice il Dipartimento del territorio, per la ferrovia sarà difficile competere con il traffico motorizzato.

Altri sviluppi Altri sviluppi Credit Suisse nella bufera Questo contenuto è stato pubblicato il 04 ott 2022 Le voci di un possibile fallimento del Credit Suisse hanno fatto precipitare la quotazione dei titoli azionari. Attesa per le comunicazioni del 27...