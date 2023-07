Il sostegno della Turchia all'Ucraina

Contenuto esterno

A pochi giorni dal vertice NATO, la Turchia ha ribadito il suo sostegno all'Ucraina e Ankara vede con favore il suo ingresso nell'Alleanza atlantica. Lo ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in occasione della visita del suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky. La Turchia continua dunque a mantenere un ruolo centrale in una possibile mediazione tra Kiev e Mosca per porre fine alla guerra. "L’amicizia tra Turchia e Ucraina si è rafforzata in questi mesi. Al cinquecentesimo giorno di guerra il popolo ucraino continua a difendere la sua integrità territoriale e la sua indipendenza. Da parte nostra abbiamo intrapreso tutti gli sforzi possibili per evitare il conflitto". Erdogan ha inoltre annunciato una visita in Turchia di Vladimir Putin ad agosto. Ankara ha infatti stretti legami anche con Mosca, tanto che non ha adottato nessuna delle sanzioni internazionali entrate in vigore dopo lo scoppio del conflitto.

Questo contenuto è stato pubblicato il 08 luglio 2023

tvsvizzera.it/mrj