Il serial killer "Serpente" torna in Francia

Contenuto esterno

Charles Sobhraj, soprannominato il serpente, noto anche per la serie Netflix che narra dei suoi crimini, è tornato in Francia dopo essere stato scarcerato dalle autorità nepalesi. Negli anni ’60 e ’70 aveva lasciato una scia di morte anche in India e Thailandia.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 dicembre 2022 - 21:29