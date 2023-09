Il senatore USA Menendez incriminato per corruzione

Contenuto esterno

Negli Stati Uniti uno dei politici più influenti del Paese, il parlamentare democratico Bob Menendez, è stato incriminato, insieme alla moglie, per corruzione. L'inchiesta, resa pubblica venerdì sera, sta provocando un terremoto politico a Washington. Al centro delle accuse ci sono tangenti ricevute dal parlamentare democratico, cui sono stati sequestrati lingotti e banconote rinvenute nella sua casa in New Jersey, per favorire tre uomini d’affari di origine egiziana e lo stesso Governo del Paese nordafricano.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 settembre 2023 - 13:06