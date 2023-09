Il primo Swiss Banking Outlook prevede una crescita dello 0,9% nel 2023

Crescita economica: nel 2024 andrà meglio. © Keystone / Christian Beutler

Secondo il primo Swiss Banking Outlook, l'economia svizzera crescerà dello 0,9% quest'anno e dell'1,5% nel 2024.

Questo contenuto è stato pubblicato il 05 settembre 2023 - 21:45

tvsvizzera.it/mrj con Keystone-ATS

L'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) ha pubblicato martedì per la prima volta lo Swiss Banking Outlook, che prevede per il 2023 una crescita dell'economia elvetica dello 0,9% e dell'1,5% per il 2024. L'inflazione è attesa al 2,4% nel 2023 e all'1,6% nei dodici mesi successivi.

L'indicatore si basa sulle informazioni fornite da 16 economisti ed esperti d'investimento con posizioni dirigenziali, in rappresentanza di istituti che detengono circa due terzi della somma di bilancio di tutte le banche in Svizzera, spiega l'ASB in un comunicato.

Contenuto esterno

Di pari passo con il miglioramento del contesto complessivo, lo Swiss Banking Outlook prevede anche per il 2023 un aumento del risultato operativo degli istituti di credito. Il volano principale di questa tendenza è la crescita del risultato da operazioni su interessi. Sul versante dei crediti ipotecari, il livello più elevato dei tassi e l'andamento complessivamente sottotono delle attività economiche dovrebbero tradursi in una crescita dei prestiti inferiore alla media.

Lavoro

Stando al rapporto, nel 2022 l'occupazione del ramo bancario è aumentata per il terzo anno consecutivo, tornando a livelli del 2017. Concretamente, l'anno scorso i 235 istituti elvetici avevano in organico 92'019 posti a tempo pieno, in crescita di 1'429 rispetto al 2021.

Utili in calo

L'organismo ha fornito anche dati finanziari aggregati per l'intero settore bancario relativi al 2022. L'anno si è chiuso con utili complessivi di 6,5 miliardi di franchi, in calo del 16,3% rispetto all'esercizio precedente. A livello operativo i profitti sono però scesi solo dello 0,9% a 70,3 miliardi. I due parametri relativi a somma di bilancio (-6,9% a 3'340 miliardi) e patrimoni amministrati (-11,2% a 7'847 miliardi) sono diminuiti a causa rispettivamente dell'aumento dei tassi e del calo dei corsi azionari.