Il primo compleanno di Maradona senza Maradona

Diego Armando Maradona compierebbe oggi 61 anni e, per l’occasione, è stata lanciata una serie televisiva su scala mondiale che ripercorre la sua vita. Girata in Argentina ma anche nei luoghi simbolo della sua carriera segna di fatto l’inizio delle celebrazioni per ricordare il grande campione morto il 25 novembre dello scorso anno.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 ottobre 2021 - 20:48

