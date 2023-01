Il prezzo delle case in Svizzera continua a salire, malgrado l'aumento dei tassi

L'aumento dei prezzi è stato forte soprattutto nelle regioni turistiche. Keystone / Arno Balzarini

La crescita dei tassi ipotecari non ha per ora avuto alcuna ripercussione sul prezzo delle abitazioni di proprietà nella Confederazione. Vista la domanda sempre elevata e l'offerta limitata la situazione non dovrebbe cambiare.

Questo contenuto è stato pubblicato il 06 gennaio 2023 - 11:45

tvsvizzera.it/mar

Trovare casa a un prezzo abbordabile diventa sempre più difficile in Svizzera e in alcune regioni del Paese anche per un semplice appartamento si possono facilmente dover sborsare cifre attorno al milione di franchi (un milione di euro).

Questa evoluzione al rialzo è proseguita anche negli scorsi mesi, malgrado il forte incremento del costo delle ipoteche in seguito in particolare alla decisione della Banca nazionale svizzera di aumentare il suo tasso guida.

Stando alla banca Raiffeisen, che ha pubblicato venerdì il suo indice dei prezzi delle transazioni, nel quarto trimestre 2022 i prezzi per le case unifamiliari sono aumentati del 3,5% rispetto ai tre mesi precedenti.

Se paragonati a quelli di un anno prima, i prezzi delle case unifamiliari sono progrediti addirittura del 7,6%. Per gli appartamenti l'aumento è invece stato del 5,2%.

Differenze regionali

Le aree in cui le case unifamiliari hanno registrato i maggiori aumenti di prezzo su base annua sono state la Svizzera centrale (+15.8%) e la Svizzera orientale (+13.2%), rileva ancora lo studio della banca.

Nella Svizzera meridionale la progressione è invece stata più contenuta, facendo segnare un +7,7%.

L'abitazione di proprietà è particolarmente ambita nelle regioni turistiche, come mostra la ripartizione dell'andamento dei prezzi per tipo di comune: in queste aree l'aumento è stato dell'11,4%.

La crescita proseguirà

Almeno in un futuro prossimo, la situazione non dovrebbe cambiare e chi aspira a una casa di proprietà dovrà verosimilmente sborsare sempre di più. "Nonostante l'inversione di tendenza dei tassi d'interesse dello scorso anno e quindi ipoteche ora sensibilmente più costose, come atteso, non si verifica alcuna correzione dei prezzi. Grazie alla domanda sempre robusta e all'offerta estremamente limitata, i prezzi sono protetti dal calo anche in futuro", ha spiegato Martin Neff, capo economista di Raiffeisen Svizzera.

A spingere verso l'alto la domanda è soprattutto la crescita demografica, dovuta non tanto al differenziale tra nascite e decessi ma soprattutto all'immigrazione. Ad esempio, tra gennaio e giugno 2022 la Svizzera ha registrato un saldo migratorio di 37'816 persone, oltre 10'000 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.