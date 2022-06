Il presidente della Camera Fico a Berna

Giornata di intensi incontri per Roberto Fico. Keystone / Riccardo Antimiani

Il presidente della Camera italiana Roberto Fico è in visita ufficiale a Berna dove ha incontrato esponenti politici federali e rappresentanti della comunità italiana in Svizzera.

Questo contenuto è stato pubblicato il 07 giugno 2022 - 18:00

tvsvizzera.it/spal con Keystone-ATS

Momento centrale della giornata è stato il colloquio con la presidente del Consiglio nazionale (Camera bassa), Irène Kälin, in cui sono stati affrontati "i rapporti tra Italia e Svizzera, il rafforzamento delle relazioni tra i nostri parlamenti e il conflitto in Ucraina", come ha scritto su Facebook lo stesso presidente della Camera italiana.

Più di interesse elvetico le discussioni riguardanti l'iter di ratifica a Roma del nuovo accordo sull'imposizione dei lavoratori frontalieri e sulle complicate relazioni tra la Svizzera e l'Unione europea.

Nell'agendaLink esterno di Roberto Fico vi sono anche gli incontri con la segretaria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e caponegoziatrice per le trattative con l'Unione europea, Livia Leu, e con il consigliere federale Ueli Maurer. Sono previsti anche colloqui con alcuni membri della delegazione svizzera per le relazioni con il Parlamento italiano.

Visite di questo tipo si svolgono regolarmente tra rappresentanti dei due legislativi, a testimonianza delle intense relazioni tra i due paesi. L'Italia è il terzo partner commerciale più importante della Svizzera e i cittadini italiani formano la più grande popolazione straniera della Confederazione.

Del resto a inizio maggio, precisa Berna, i presidenti delle due Camere federali Irène Kälin e Thomas Hefti avevano avuto modo di incontrare la presidente del Senato italiano Maria Elisa Alberti Casellati.