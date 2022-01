Il pesce dell'anno è un migrante

© Keystone / Gian Ehrenzeller

Il coregone, originario del lago di Lucerna, si è radicato negli specchi d'acqua italiani, soprattutto del Lazio dove è assai apprezzato. Ma la sua presenza è ora minacciata.

Questo contenuto è stato pubblicato il 08 gennaio 2022 - 19:22

Checchino Antonini, Rsinews

Pochi giorni fa la Federazione svizzera di pesca l'ha eletto "pesce dell'annoLink esterno", ma il coregone è anche un pesce migratore. Dirottato nei laghi del Lazio direttamente dai laghi svizzeri del nord, per ordine del ministro dell’agricoltura di Umberto I, il coregone – o anche laverello – s’è trovato benissimo in questo scorcio di Tuscia, incastonato in una delle Vie dell’olio e del vino, tanto da finire tra tagliatelle, risotti o al cartoccio fino a figurare nell’elenco ufficiale dei prodotti tipici della Regione.

Negli ultimi anni anche gli chef si sono misurati con le carni di quello che viene definito la spigola d’acqua dolce. Chi decise di impiantarlo nel Lazio fu guidato dalla qualità delle carni e dall’intento di incentivare l'industria peschereccia.

Contenuto esterno

Ora però il coregone, diffuso e apprezzato anche nei laghi lombardi e in alcuni specchi d’acqua del parco nazionale d’Abruzzo, è finito nella rete di un decreto del ministero della Transizione ecologica italianoLink esterno che tende a mandare in esilio le specie aliene.

Questo significherebbe la fine delle operazioni necessarie di ripopolamento: un altro guaio che si aggiungerebbe alla complicazione della vita negli habitat, la sovrapesca e il climate change, come raccontiamo in questo servizio di Oltre la news che abbiamo realizzato ad Anguillara SabaziaLink esterno, sulle sponde del Lago di BraccianoLink esterno dove su questi temi è molto attiva l’Associazione culturale SabateLink esterno.

Eppure questo pesce pantografo è anche un ottimo indicatore dello stato di salute delle alghe perché si ciba di plancton e vive in profondità, occupando quella zona di lago non occupata da altre specie.

Associazioni e imprenditori locali, oltre a recuperare la memoria storica, stanno provando a valorizzare le qualità nutrizionali del coregone sia nella refezione scolastica sia negli itinerari enogastronomici.