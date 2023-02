Il Papa in Sud Sudan per promuovere la pace

Contenuto esterno

Papa Francesco si trova in Sud Sudan, ultima tappa della sua visita in Africa. Nella capitale Giuba è stato accolto con grande gioia. I fedeli sperano che questo viaggio apostolico rappresenti un ulteriore tassello nel percorso di pace e riconciliazione che proprio lo stesso Pontefice ha iniziato anni fa. Fu infatti lui, nel 2019, a dare un nuovo impulso al processo di pacificazione, incontrando in Vaticano i massimi vertici istituzionali del Paese.

Questo contenuto è stato pubblicato il 04 febbraio 2023 - 15:30

tvsvizzera.it/mrj

Il Sud Sudan è il Paese più giovane del mondo, essendo nato nel 2011, anno dell'indipendenza dal Sudan. È anche un Paese in cui la quotidianità è segnata dalla violenza e dalla miseria, nonostante disponga di un territorio ricco di risorse naturali. Dal 2013 è in corso una guerra interetnica tra i fedeli del presidente e quelli del vicepresidente. Sette anni di conflitto durante i quali sono morte 400'000 persone. Il paese conta inoltre quasi tre milioni di rifugiati interni, in fuga dai conflitti e dalle conseguenze dei cambiamenti climatici.

Altri sviluppi Altri sviluppi Gli USA abbattono il pallone cinese Questo contenuto è stato pubblicato il 04 feb 2023 Secondo Pechino il pallone cinese entrato nello spazio aereo statunitense sarebbe utilizzato per scopi di ricerca, principalmente meteorologici.