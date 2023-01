Il Papa: "Ingiuste le leggi contro l'omosessualità"

Contenuto esterno

Papa Francesco ha criticato le leggi che criminalizzano l'omosessualità come "ingiuste", affermando che Dio ama tutti i suoi figli così come sono e ha invitato i vescovi ad accogliere le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e queer (Lgbtq) nella Chiesa.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 gennaio 2023 - 16:23

"Essere omosessuali non è un crimine", ha detto Francesco in un'intervista con l'agenzia di stampa statunitense Associated Press (Ap). E sulla questione del Papa emerito dice: “Non sarò io a regolamentarla”.