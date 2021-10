Il Natale USA si è salvato

Contenuto esterno

Gli Stati Uniti cercano di correre ai ripari per far fronte alla crisi della filiera di rifornimento e il conseguente aumento dei prezzi. Grazie a un accordo con le aziende private, la Casa Bianca ha deciso di velocizzare l’attività portuale e snellire la distribuzione anche in vista delle festività di fine anno. Una decisione economica dagli inevitabili risvolti politici.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 ottobre 2021 - 21:36