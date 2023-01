Il mercato delle auto di lusso non conosce crisi in Svizzera

Nel 2022 Rolls Royce ha battuto il suo record di vendite in 118 anni di esistenza. © Keystone / Christian Beutler

Nel 2022 il numero di automobili di lusso immatricolate nella Confederazione è aumentato, un dato in controtendenza rispetto al mercato nel suo insieme.

30 gennaio 2023

tvsvizzera.it/mar

Prima dello scoppio della pandemia di coronavirus, nel 2019, in Svizzera sono state immesse in circolazione oltre 310'000 automobili nuove, stando ai datiLink esterno dell'organizzazione ombrello del settore Auto Suisse.

Poi le vendite sono crollate: l'anno scorso sono state immatricolate 225'934 automobili nuove, il 5,3% in meno rispetto al 2021 e addirittura il 27% in meno rispetto all'anno pre-pandemico.

Vi è però un settore che non sembra conoscere crisi, ovvero quello delle automobili di lusso.

Qualche settimana fa, Rolls-Royce ha annunciato di aver battuto nel 2022 il suo record di vendite in 118 anni di esistenza: ben 6'021 automobili, l'8% in più dell'anno precedente. In Svizzera sono state immatricolate 41 nuovi veicoli con l'iconica statuetta Spirit of Ecstasy, 11 in più rispetto al 2021.

Un balzo in avanti importante in Svizzera lo hanno fatto registrare anche costruttori come Porsche, Maserati o Bentley. Il marchio tedesco, ad esempio, ha venduto 4'334 modelli, quasi 250 in più, mentre di Maserati ne sono state commercializzate 386 (+59).

In controtendenza invece la Ferrari: nel 2022 sono apparse sulle strade svizzere 418 auto con il simbolo del cavallino, circa 200 in meno rispetto all'anno prima.

Complessivamente, il numero di Rolls-Royce, Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, Bugatti e altre auto di lusso (non abbiamo preso in considerazione alcuni modelli di Mercedes, BMW o Audi) vendute in Svizzera è aumentato di 237 unità tra il 2021 (5'651 auto) e il 2022 (5'888).

