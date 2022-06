Il G7 ribadisce il suo sostegno incondizionato a Kiev

Contenuto esterno

Si è chiuso a Elmau, in Baviera, il vertice G7 tra le sette economie più avanzate, in gran parte incentrato sulla guerra in Ucraina e sulle emergenze provocate dall'offensiva russa: crisi energetica e sicurezza alimentare. Le democrazie occidentali si sono dimostrate compatte nel condannare le azioni di Mosca e nel sostenere Kiev, con un nuovo stanziamento di 29,5 miliardi di dollari. Non da ultimo è stata discussa anche l'emergenza climatica.

