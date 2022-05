Il G7 cerca soluzioni per scongiurare la crisi alimentare

Contenuto esterno

Un piano in 3 punti per una risposta rapida alla crisi causata all'agricoltura in Ucraina: è quanto ha presentato il direttore generale della Fao, Qu Dongyu, in occasione del G7 Agricoltura, in corso fino a sabato a Stoccarda. Il piano prevede di mantenere la produzione di cibo, sostenendo i raccolti dei cereali e delle altre colture; di sostenere filiere agroalimentari e mercati, coinvolgendo il governo e il settore privato per fornire servizi a piccoli proprietari produttori attraverso partnership pubblico-privato; e di coordinare la sicurezza alimentare.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 maggio 2022 - 17:18

Altri sviluppi Altri sviluppi La Corea del Nord chiude tutto a causa della pandemia Questo contenuto è stato pubblicato il 13 mag 2022 Dopo l'ammissione dei primi casi di coronavirus Pyongyang comunica la morte di sei persone. Decretato il confinamento in tutte le città nordcoreane.