Il G20 si concentra sulla guerra in Ucraina

Le principali potenze industriali del pianeta sono riunite a Bali per il G20. Un vertice tradizionalmente economico che questa volta è invece dominato dalla guerra in Ucraina: i Paesi occidentali stanno infatti spingendo per includere una dura condanna dell’invasione russa nel documento finale.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 novembre 2022 - 21:10

tvsvizzera.it/mrj