Il discorso di Emmanuel Macron alla nazione

Contenuto esterno

Non si placano le proteste iniziate in Francia tre mesi fa contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron. Lunedì sera il capo di Stato ha tenuto un discorso per cercare di voltare pagina, senza però ottenere il risultato sperato. "Questa riforma - ha detto - ovviamente non è stata accettata. Nonostante mesi di consultazioni non è stato possibile trovare un consenso. Me ne rammarico, dobbiamo trarne insegnamento". Un insegnamento che non può però prescindere da questa riforma, definita ancora una volta fondamentale per garantire il futuro del sistema pensionistico, in un Paese dove speranza di vita e numero di pensionati sono in continua crescita.



Questo contenuto è stato pubblicato il 18 aprile 2023

tvsvizzera.it/mrj