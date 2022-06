Il Delaware vieta le armi d'assalto

Contenuto esterno

Il Delaware, lo Stato controllato dai democratici, è diventato uno dei primi a rispondere all'appello del presidente per una stretta sulle armi dopo la strage di Uvalde, approvando il bando dei fucili d'assalto, stretti limiti sui caricatori ad alta capacità e il rafforzamento dei controlli di background.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 giugno 2022 - 19:35

Tra i provvedimenti adottati dal piccolo Stato orientale anche agevolazioni nelle cause intentate contro i produttori di armi, in particolare alle loro strategie di promozione e vendita di materiale bellico.

Intanto il presidente Usa ha lodato la stretta appena approvata dal Delaware, il suo “home state”. "Stati come il Delaware, grazie alla leadership del governatore John Carney e al parlamento statale, continuano a guidare la via nella protezione della loro gente, ma una crisi nazionale richiede una risposta nazionale ed è giunto il momento per il Congresso di fare la cosa giusta", ha detto, alludendo al progetto bipartisan di cui sta discutendo il Senato USA.

Altri sviluppi Altri sviluppi Collaborazione alla frontiera in caso di catastrofe Questo contenuto è stato pubblicato il 18 giu 2022 Esercitazione congiunta tra i servizi di protezione della popolazione italo-svizzeri per coordinare gli interventi in caso di incidenti e calamità.