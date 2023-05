Il Comune italiano con il reddito più basso è a due passi dalla Svizzera

Cavargna si trova in linea d'aria a meno di due chilometri dal confine con la Svizzera. ©ti-press

Cavargna, in provincia di Como, è il Comune con il reddito complessivo medio dichiarato dai contribuenti più basso d'Italia. E in Svizzera quali sono le località più ricche e più povere?

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 maggio 2023

Daniele Mariani

Ticinese trapiantato ormai da secoli nella Svizzera francese, mi interesso di temi di società, politici, storici e di cifre, con un occhio di riguardo alla presenza italiana in Svizzera e viceversa. Iniziali: mar

Nel borgo di circa 170 abitanti sulle falde del Gazzirola, il reddito medio riferito alle dichiarazioni per l'Imposta sulle persone fisiche (Irpef) nel 2021 era di 6'314 euro.

Stando allo studioLink esterno pubblicato sabato dall'Associazione artigiani e piccole Imprese Cgia di Mestre (Venezia), che ha analizzato i dati del Ministero dell'economia e delle finanze, Cavargna si aggiudica così il poco invidiabile primato di Comune più povero d'Italia.

Un primato, comunque, tutto da relativizzare: molte persone domiciliate a Cavargna lavorano in Svizzera e sono imposte fiscalmente nella Confederazione. I loro redditi non vengono così rilevati nella statistica del Ministero delle Finanze, che si basa solo su quelli dichiarati solo in Italia. "Le poche persone impiegate sul nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Ermanno Rumi al Corriere della Sera – sono perlopiù impiegate nel settore agricolo e comunque in attività a reddito basso. Il risultato è questo dato che generalmente ci vede nelle ultime posizioni della classifica in Italia".

Se nell'elenco dei Comuni con livello di reddito basso si ritrovano principalmente borghi del Meridione, Cavargna non è il solo paese del nord a figurare nelle ultime posizioni. Castelmagno, Gurro e Valle Cannobina – tutti in Piemonte – giungono infatti rispettivamente al penultimo, terzultimo e quartultimo posto. Ad eccezione del primo, che si trova in provincia di Cuneo, anche gli altri due non distano molto dalla frontiera svizzera e la spiegazione data per Cavargna può probabilmente valere anche per loro.

Fino a un recente passato oltre 1'000 chilometri separavano il Comune più ricco da quello più povero; oggi la distanza si è accorciata. Da Cavargna a Lajatico, in provincia di Pisa, vi sono infatti meno di 500 chilometri.

Lajatico, in provincia di Pisa, è conosciuto anche per il suo Teatro del Silenzio. Keystone / Franco Silvi

In questo paese non lontano da Volterra, nel 2021 il reddito medio dei 985 contribuenti era di 54'708 euro.

Dopo Lajatico, che tra i suoi abitanti annovera il tenore Andrea Bocelli, al secondo posto si trovano Basiglio (Milano) con 49'325 euro, Portofino (Genova) con 45'617 euro e Bogogno (Novara) con 42'366 euro. Il primo comune capoluogo è Milano, al 12esimo posto assoluto. Il comune più ricco del Mezzogiorno è Sant'Agata li Battiati (Catania), 152esimo con 28'055 euro.

In Svizzera divario ancor più accentuato

In Svizzera, il divario tra i Comuni più ricchi e quelli più poveri è ancora più accentuato rispetto all'Italia, perlomeno agli estremi.

In questa cartina è visibile il reddito medio pro capite a seconda dei Comuni. In giallo quelli con i redditi più bassi, in rosso quelli con i redditi più alti.

Contenuto esterno

Seppur un po' datate (risalgono al 2015), le cifre dell'Ufficio federale di statistica ci dicono che tra Vaux-sur-Morges e Riemenstalden vi è una differenza di oltre 300'000 franchi (circa 300'000 euro). Nel primo Comune, che si trova nel Canton Vaud, il reddito imponibile pro capite era di ben 342'706 franchi, mentre nella piccola località del Canton Svitto ammontava a 9'591 franchi, a fronte di una media nazionale di 33'406 franchi.

Vaux-sur-Morges deve il suo primato alla presenza di un multimiliardario. Keystone / Laurent Gillieron

Vaux-sur-Morges deve il suo primato alla presenza del multimiliardario André Hoffmann, pronipote del fondatore del gruppo farmaceutico Hoffmann-Laroche.

In vetta alla classifica vi sono anche Anières, nel Canton Ginevra, e Wollerau e Feusisberg, nel Canton Svitto. Tutti registrano un reddito pro capite superiore ai 100'000 franchi. Quest'ultimo Cantone è tra quelli in Svizzera che applica uno dei tassi d'imposizione fiscale più bassi, dopo Zugo. L'omonimo capoluogo di questo Cantone è anche la città più ricca.

Riemenstalden, nel Canton Svitto, sorge a un'altezza di oltre 1'000 metri. Keystone / Sigi Tischler

In fondo alla lista, dopo Riemenstalden si collocano Schelten e Rebévilier, nel Giura bernese. In entrambi i Comuni il reddito medio imponibile è di poco superiore ai 10'000 franchi.

Tra i Comuni a sud delle Alpi, con un reddito pro capite di 98'000 franchi Vico Morcote è il paese con più benestanti. Bodio, invece, è quello più povero: qui la media è di appena 17'500 franchi.