Il Capodanno in Russia e in Ucraina

In diverse località del mondo ci si prepara per i primi festeggiamenti di Capodanno senza restrizioni legate alla pandemia di Covid-19. In Russia e in Ucraina, però, non è un Capodanno qualunque. L’offensiva di Mosca non si è fermata nemmeno nell'ultimo giorno dell'anno: sabato mattina i bombardamenti lanciati sulla capitale Kiev hanno ucciso una persona e distrutto un hotel. L'allerta rimane altissima.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 dicembre 2022 - 21:30

Anche in Russia il Capodanno è all'insegna della guerra: il rpesidente Vladimir Putin ha fatto visita a una base militare per portare i suoi auguri personali ai soldati che hanno combattuto in Ucraina. Parole solenni anche da parte del ministro della difesa Sergei Shoigu, che ha dichiarato: "La nostra vittoria, come il nuovo anno, è inevitabile".