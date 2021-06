Il Canada assediato da un'ondata torrida

Contenuto esterno

Il Canada occidentale è vittima in questi giorni di un'incredibile ondata canicolare che ha anche causato numerosi decessi. Per il terzo giorno consecutivo si è registrato un nuovo record quotidiano per il paese, con il villaggio di Lytton, a nord-est di Vancouver, che ha toccato nella giornata di martedì un picco di ben 49,5 gradi. Nella regione sarebbero almeno 233 le morti legate alle alte temperature.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 giugno 2021 - 15:26

