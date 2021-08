Il boom dei campeggi

Campeggi presi d'assalto, continua l'effetto-pandemia. Keystone / Alessandro Crinari

Per i campeggi della Svizzera italiana la stagione estiva è iniziata alla grande: boom di prenotazioni, notevole afflusso di turisti e tutto esaurito.

Questo contenuto è stato pubblicato il 01 agosto 2021 - 10:26

Paola Santangelo e Mariano Snider

Anche quest’anno insomma, sembra ripetersi il successo del 2020, quando è stata la performance dei campeggi, con una domanda in forte aumento, a contenere i danni per l’intero settore. A sud delle Alpi sono dunque arrivati in tanti, in particolare dalla Svizzera tedesca e soprattutto in camper o in minivan.

Ad essere invase anche le aree di sosta, gli unici spazi dove è possibile pernottare in alternativa al campeggio. E non sempre i comuni che gestiscono le aree si sono fatti trovare preparati. Il campeggio, in ogni caso, non corrisponde più all’idea di un accampamento tradizionale.

Anche qui ci sono mode e tendenze, una in particolare: il “glamping”, un campeggio che punta ad un maggior comfort. Anche i contadini hanno fiutato l’affare e offrono ai camperisti soggiorni in fattoria.

Nel servizio del settimanale di approfondimento le nuove tendenze e una fotografia dell'estate corrente che, nonostante la pandemia, sembra essere partita bene.

