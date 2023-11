I pericoli di Tik Tok per le giovani generazioni

Contenuto esterno

Tik Tok spinge i e le giovani verso contenuti dannosi per la salute mentale. È la denuncia di Amnesty International: da due rapporti dell'ONG emerge come la piattaforma amplifichi i contenuti depressivi e suicidi rischiando di peggiorare la salute mentale di bambini e adolescenti. L'algoritmo del social decide quello che vediamo, riempie il "feed" con i video che catturano la nostra attenzione. Contenuti che però possono essere deprimenti e tristi e quindi pericolosi in particolare per gli e le utenti più giovani e vulnerabili.

Questo contenuto è stato pubblicato il 08 novembre 2023 - 21:30