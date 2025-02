I Jalisse e la vita oltre Sanremo

Respinti 28 volte dal Festival di Sanremo dopo averlo vinto nel ‘97, vivono la cosa con ironia continuando a puntare sulla qualità. Il video dello showcase in RSI.

Un nome ormai celebre al pari della canzone che li ha rivelati al grande pubblico, ovvero quella Fiumi di parole che contro ogni pronostico vinse il Festival di Sanremo nel 1997.

Una vittoria e 28 rifiuti consecutivi da parte del “festivalone”, un record negativo che non scoraggia di certo Fabio Ricci e Alessandra Drusian,coppia artistica e nella vita. Un evento, il ventottesimo rifiuto, a cui hanno tributato un brindisi socialCollegamento esterno. I Jalisse proseguono nello scrivere canzoni, produrre dischi e inanellare concerti in Italia, in Europa, in Sud America. Un impegno profuso sempre con dedizione, amore per la musica e caparbietà, giusto per ribadire che nonostante tutto c’è vita oltre Sanremo!

Proprio alla vigilia della 75esima edizione del Festival i Jalisse sono stati ospiti degli showcase della RSI allo Studio 2 di Besso; un’occasione per scoprire (o riscoprire) un viaggio musicale, forse sconosciuto ai più, ma che soprattutto non riposa certo in naftalina nell’attesa del prossimo Festival.