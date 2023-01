Contenuto esterno

Si sono tenuti oggi in Vaticano i funerali di Benedetto XVI, morto lo scorso 31 dicembre. La cerimonia è stata celebrata da Papa Francesco in una piazza San Pietro gremita di persone che hanno voluto dare l’ultimo saluto a Joseph Ratzinger. È la prima volta in epoca moderna che il funerale di un papa viene celebrato dal suo successore. A dare l'ultimo saluto al Papa emerito c'erano 130 cardinali e 3'700 sacerdoti, oltre alle delegazioni ufficiali di Italia e Germania. Presenti, a titolo personale, c'erano anche diversi capi di Stato. Centinaia i e le fedeli che si sono messi in coda dall'alba di giovedì.

Questo contenuto è stato pubblicato il 05 gennaio 2023 - 13:30

tvsvizzera.it/mrj