I fondatori della Confederazione restano a bocca asciutta

I tre cantoni fondatori della Svizzera - Uri, Svitto e Nidvaldo - non sono mai stati rappresentati in Governo. © Keystone / Peter Klaunzer

Chi saranno i successori di Maurer e Sommaruga in Consiglio federale? Di certo non un rappresentante della Svizzera centrale.

Questo contenuto è stato pubblicato il 03 dicembre 2022 - 20:58

tvsvizzera.it/MaMi

Fra quattro giorni, a Berna, verranno eletti due nuovi membri del Consiglio federale - il Governo elvetico - al posto degli uscenti Ueli Maurer (dell'UDC, destra sovranista) e Simonetta Sommaruga (del Partito socialista). Sui nomi dei successori i giochi sono ancora aperti. Sicuro è però già che - per la terza volta nelle ultime elezioni - la Svizzera centrale resterà a bocca asciutta e non vedrà salire in Governo un proprio rappresentante.

I tre cantoni fondatori della Svizzera - Uri, Svitto e Nidvaldo - non sono mai stati rappresentati in Governo. L'ultimo ministro di Obvaldo risale ad oltre 50 anni fa. Quello di Zugo a 40. Il lucernese Kaspar Villiger, ultimo consigliere federale della Svizzera centrale, si è dimesso quasi 20 anni fa.

Che sia uno smacco per chi storicamente ha fondato la Svizzera? Per la rubrica Svizzerando, il giornalista della RSI Fabio Storni è andato a tastare le reazioni della regione a questa ulteriore esclusione.

Contenuto esterno