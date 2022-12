I cinesi tornano a viaggiare

Contenuto esterno

In Cina con la fine della politica zero Covid è caduto anche l’obbligo di quarantena per chi viaggia. Milioni di persone, riacquistata la libertà, torneranno ora a viaggiare, anche se l’altissimo numero di contagi fra la popolazione cinese preoccupa molti Paesi che ora chiedono controlli anticovid negli aeroporti, come è il caso in India e Giappone.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 dicembre 2022 - 16:00

tvsvizzera.it/mrj