Helsinki a Tallin: la Via della Seta polare

A Helsinki, da anni si parla di un mega progetto che interessa molto Pechino: un gigantesco tunnel ferroviario sottomarino per collegare la capitale finlandese a quella estone Tallin. Le difficoltà sono ancora molte, ma l'intento è chiaro: la galleria dovrebbe servire, in futuro, a collegare l'Europa alla Via della Seta artica.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 gennaio 2022 - 20:57