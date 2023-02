Gli USA abbattono un altro oggetto volante non identificato

Contenuto esterno

Le forze aeree statunitensi hanno abbattuto un nuovo oggetto non identificato nei cieli al confine con il Canada. Si tratta del terzo abbattimento ad alta quota a una settimana dal caso del pallone cinese che aveva sconfinato in territorio americano. Ne è emerso uno scambio di accuse tra Pechino e Washington. Per ora però non è chiaro se si tratti di spionaggio cinese, di palloni meteorologici o, come qualcuno sostiene, oggetti extraterrestri. Si potrà capire qualcosa in più una volta recuperati i detriti. Intanto, in nove giorni, il presidente Biden ha fatto decollare i jet per ben quattro volte.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 febbraio 2023 - 16:15

tvsvizzera.it/mrj