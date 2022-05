Gli italiani in Svizzera nelle fotografie storiche di Uliano Lucas

L'immigrazione italiana in terra elvetica è stata immortalata in immagini che oggi fanno parte dei libri di storia.

Questo contenuto è stato pubblicato il 01 maggio 2022 - 13:30

Claudio Moschin

Milanese, classe ‘42, Uliano Lucas è stato sopra ogni cosa uno dei più grandi fotoreporter italiani, un attento osservatore e narratore del mondo dell'immigrazione e del lavoro, che ha iniziato a fotografare fin dai primi anni Settanta.

In quel periodo sono passate alla storia molti suoi “scatti” legati appunto all'emigrazione dal sud Italia prima al nord e poi all'estero, verso la Svizzera e la Germania. Quello più famoso è certamente quello di un uomo con la valigia sulla spalla, ripreso davanti al grattacielo Pirelli di Milano.

Cinquant'anni fa Lucas seguì per settimane chi emigrava in treno in Svizzera, e oggi ci racconta quel mondo e la sua evoluzione.









