Gli effetti dell'istruzione e del peso sullo stato di salute di svizzere e svizzeri

La percezione del proprio stato di salute è in buona parte influenzato dal peso. © Keystone / Laurent Gillieron

Le cittadine e i cittadini elvetici si sentono più sani rispetto a quelli di altri Paesi europei. È quanto emerge da un'indagine pubblicata dall'Ufficio federale di statistica.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 maggio 2023

tvsvizzera.it/MaMi con Keystone-ATS

Solo il 3,9% degli intervistati e delle intervistate in Svizzera dall'Ufficio federale di statistica (UST) ha valutato il proprio stato di salute come scarso o molto scarso. Si tratta del dato più basso a livello europeo tra coloro che valutano questo parametro negativamente. La media dell'Unione Europea (UE) è infatti dell'8,8%, si legge in un comunicatoLink esterno odierno che accompagna la ricerca su salute e condizioni di vita.

Il peso dei guadagni

Le cifre sono ad ogni modo influenzate dal reddito. L'8,4% delle persone appartenenti alla classe di reddito più bassa (il 20% inferiore della distribuzione dei redditi) ha valutato il proprio stato di salute come scarso o molto scarso. La stessa valutazione è stata data solo dall'1,2% delle persone nella fascia salariale più alta.

Anche la formazione influisce

L'autovalutazione dello stato di salute è poi influenzata anche dal livello di formazione e dagli svantaggi sociali. Questi ultimi sono accentuati con l'aumentare dell'età. Ad esempio, le persone dai 50 anni in su, senza formazione postobbligatoria, valutano il proprio stato di salute come scarso o molto scarso due volte in più rispetto alle persone con un titolo di livello secondario (12,1 contro 5,9%).

Gli effetti sull'indice di massa corporea

Il livello di formazione ha un forte impatto in particolar modo sulla quota di persone in sovrappeso o obese. Le persone senza formazione postobbligatoria (17,5%) sono infatti due volte più colpite dall'obesità rispetto a quelle con una formazione di livello terziario (9%). Altri tipi di svantaggi sociali hanno invece un impatto minimo sul peso corporeo.

Sovrappeso o obesità, stato di salute autovalutato e salute mentale sono strettamente correlate. Le persone affette da obesità hanno valutato il loro stato di salute nettamente più spesso come scarso o molto scarso rispetto alle persone di peso normale (il 10,1 contro il 2,6%). Hanno inoltre indicato di sentirsi "per la maggior parte del tempo" o "sempre" meno felici rispetto alle persone di peso normale (il 69,2 contro il 75,6%).

Dati basati sulle risposte di 18'000 persone

L'indagine sui redditi e sulle condizioni di vita (SILC) è effettuata a livello europeo. In Svizzera si è svolta intervistando oltre 18'000 persone.