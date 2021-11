Gli austriaci protestano contro il nuovo lockdown

Contenuto esterno

Circa 35'000 persone sono scese in piazza a Vienna per protestare contro le nuove misure anti Covid decise dal Governo austriaco: lockdown totale per i prossimi 20 giorni e vaccino obbligatorio per tutti da febbraio.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 novembre 2021 - 21:05

tvsvizzera.it/mrj

La manifestazione, nonostante i timori espressi dalle autorità venerdì, è stata tranquilla: alcune persone sono comunque state fermate dalla polizia per comportamenti aggressivi e resistenza a pubblico ufficiale.

Numerosi manifestanti, che hanno scandito slogan come “Pace e libertà, senza dittatura” non portavano la mascherina, violando così le norme in vigore. Tra di loro c’erano anche alcuni cittadini di altri Paesi, Germania in primis.

La dimostrazione è stata indetta in parte anche dal partito della destra populista (FPÖ), in prima linea nella lotta contro le nuove misure.

