Gli ambiziosi obiettivi del G7

In Cornovaglia i leader del G7 si sono prefissati un obiettivo molto ambizioso: vincere la pandemia a livello globale entro la fine del 2022, anche attraverso la redistribuzione dei vaccini ai paesi più poveri. È stato interamente dedicato alla crisi sanitaria il primo pomeriggio di questo vertice, che i leader vogliono considerare come un'occasione per una ripresa più equa e ed ecologica.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 giugno 2021 - 22:09

