Gli alieni sono arrivati sulla Terra?

Contenuto esterno

La notizia dei due corpi mummificati definiti non umani presentati mercoledì al Congresso messicano da un giornalista e ufologo locale ha scatenato il dibattito pubblico, soprattutto in rete. Resti che sarebbero stati recuperati in Perù nel 2017 e che sarebbero databili a 1'000 anni fa e che riaprono il dibattito sulla vita extraterrestre, poiché, ha dichiarato José Maussan, che li ha presentati, il DNA che ne è stato prelevato non presenta nessuna similitudine con nessun essere presente sulla Terra. Esperti ed esperte però gridano allo scandalo, dicendo che le figure sarebbero delle bambole di recente produzione.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 settembre 2023 - 15:00

tvsvizzera.it/mrj