Giornata di code alla galleria del San Gottardo

Come ogni anno, l'avvio delle vacanze in Svizzera si è tradotto in un flusso importante di automobili che dalla Confederazione viaggiano verso l'Italia.

A metà giornata, la colonna di vetture in attesa nel lato nord del portale ha superato i 10km, per poi progressivamente ridursi con il passare delle ore.

Verso le 14, bisognava attendere in media due ore in colonna prima di poter imboccare il tunnel in direzione di Airolo, stando a una nota del Touring Club Svizzero (TCS).

Come di consueto, le autorità del canton Uri hanno chiuso l'entrata della galleria a Göschenen, per evitare un eccessivo afflusso di veicoli sulla strada cantonale che costeggia l'autostrada A2 verso il passo del San Gottardo.

Alle 16 la situazione era solo leggermente migliorata, con la colonna che si era ridotta a nove chilometri, pari a un'ora e mezzo di paziente attesa. Due ore più tardi, l'ingorgo davanti al portale nord si era ridotto ulteriormente - a cinque chilometri.

Zurigo è il cantone più popoloso della Confederazione e anche l'ultimo dove inizino le vacanze estive nella scuola dell'obbligo.