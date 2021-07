Germania, gli sfollati tornano a casa

Contenuto esterno Il maltempo non dà tregua in Germania

In Germania non si placano le polemiche sulla mancata allerta per l’ondata di maltempo che ha devastato il Paese una settimana fa.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 luglio 2021 - 15:16

tvsvizzera.it/mrj

“Capisco la rabbia e sono cosciente che ci sia molta emotività. C'è gente che ha perso tutto, ma devo ripeterlo ancora una volta: nessuno poteva prevedere un evento di una simile portata" ha dichiarato il coordinatore della risposta al disastro Thomas Linnertz.

E mentre il conteggio delle vittime ha raggiunto quota 177, nei Länder più colpiti dalle esondazioni (Renania, Palatinato e Nord-Reno Vestfalia) gli abitanti stanno rientrando nelle abitazioni danneggiate. Il Governo ha intanto stanziato un pacchetto di aiuti immediati da 400 milioni di euro.

Altri sviluppi Altri sviluppi Proseguono le buone relazioni tra Svizzera e Giappone Questo contenuto è stato pubblicato il 24 lug 2021 Il presidente elvetico Guy Parmelin ha incontrato il premier nipponico Yoshihide Suga per discutere di commercio e ricerca, ma anche di pandemia.