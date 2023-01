Germania, Christine Lambrech dimissiona

Contenuto esterno

La ministra della difesa tedesca Christine Lambrecht ha dato le dimissioni dopo mesi di polemiche e di critiche. La 57enne è stata accusata dall’opposizione di non essere all’altezza della carica. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è un video, diffuso la notte di Capodanno sul profilo instagram di Lambrecht. Tra i fuochi d’artificio e l’atmosfera di festa berlinese la ministra dice "Nel cuore dell’Europa c’è la guerra" e ringrazia per le esperienze e per gli emozionanti incontri legati al conflitto. Una gaffe che le ha fatto perdere il sostegno anche da parte del suo stesso partito, l’SPD.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 gennaio 2023 - 14:00

tvsvizzera.it/mrj