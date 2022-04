Gerhard Schröder nella bufera

L'ex cancelliere socialdemocratico tedesco è stato travolto dalle critiche per la sua posizione nei confronti di Vladimir Putin, dal quale ha detto in un'intervista di non volersi distanziare. Gerhard Schröder è tra le altre cose presidente del gigante russo dell'energia Rosneft.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 aprile 2022 - 21:14

