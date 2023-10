Gaza, proseguono i raid a tappeto

Contenuto esterno

I bombardamenti a tappeto dell'esercito israeliano sulla Striscia di Gaza non si fermano: sono 320 gli obiettivi colpiti, in particolare infrastrutture di Hamas, postazioni per il lancio dei missili e tunnel sotterranei. Stando al Ministero della sanità palestinese a Ramallah, l'offensiva israeliana sulla Striscia ha provocato finora oltre 5'000 morti. Rimandate invece le operazioni a terra per permettere l'evacuazione della popolazione civile. Nella mattinata di lunedì sono ripresi anche i lanci di missili dalla Striscia verso Israele, in particolare verso la città costiera di Ashkelon dove le sirene di allarme sono risuonate per tutto il giorno. Si fanno inoltre sempre più accesi gli scontri alla frontiera con il Libano, dove ad abbracciare le armi è Hezbollah.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 ottobre 2023 - 21:15