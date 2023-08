Fukushima, proteste per il rilascio in mare delle acque della centrale

Contenuto esterno

Crescono le tensioni tra Tokyo e Pechino dopo la decisione del Giappone di scaricare in mare le acque immagazzinate nella centrale nucleare di Fukushima. Una scelta definita “irresponsabile” dal governo cinese mentre le autorità giapponesi sottolineano che non ci sono rischi per la salute o per l'ambiente. Intanto il ministero degli esteri di Tokyo ha convocato l’ambasciatore cinese per le centinaia di telefonate di protesta provenienti dalla Cina a imprese e autorità giapponesi.