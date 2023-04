Fuga di dati segreti del Pentagono, c'è un sospettato

Contenuto esterno

Potrebbe essere a una svolta l’indagine sulla talpa che ha diffuso i documenti segreti del Pentagono sul conflitto in corso in Ucraina. Secondo un’inchiesta del Washington Post, sarebbe stato un giovane uomo che lavora in una base militare statunitense ad aver fatto circolare i dati riservati che stanno mettendo in crisi la strategia militare di Kiev e dei Paesi che sostengono l'esercito ucraino.