Fotografia svizzera in mostra a Milano

Il fil rouge della mostra è la gioventù consiglio.regione.lombardia.it

Si sta tenendo in questi giorni (e si protrarrà fino al 1. Dicembre) al Pirellone di Milano la mostra fotografica “Youth. L’età dell’innocenza”Link esterno del fotografo svizzero Kurt Ammann, oggi 97enne.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 novembre 2021 - 22:11

tvsvizzera.it/mrj

Si tratta di un tributo al fotoreporter che, nel corso dello scorso secolo, in compagnia della sua Leica ha fotografato non solo per la stampa svizzera, ma è anche stato inviato delle Nazioni Unite.

Messico, Brasile, Ghana, USA, Svizzera e decine di altri Paesi hanno fatto da sfondo alle sue fotografie, attraverso le quali ha documentato migliaia di storie e di volti, sempre in bianco e nero.

Contenuto esterno

Nato a Berna nel 1925, Ammann è l'ultimo della grande generazione elvetica della fotografia d'autore che ha esercitato un'influenza mondiale. Insieme a lui ci furono infatti Werner Bischof, Robert Frank e René Burri.

La mostra, promossa dal Consolato generale di Svizzera a Milano in collaborazione con il Consiglio regionale della Lombardia, raccoglie una serie di immagini inedite sul tema della gioventù.

Altri sviluppi Altri sviluppi LIBER, un sostegno per la letteratura elvetica Questo contenuto è stato pubblicato il 20 nov 2021 Un progetto nazionale di crowdfunding spera di offrire almeno un milione di franchi al settore