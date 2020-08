Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

L'edizione 2021 del Forum economico mondiale (WEF) di Davos sarebbe stata la 51esima. Keystone / Alessandro Della Valle

L'edizione 2021 del Forum economico mondiale di Davos non si terrà in gennaio come da tradizione, ma slitterà all'estate.

Dal 1971, anno della prima edizione, il Forum economico mondiale (WEF) era diventato un appuntamento imperdibile per il gotha politico ed economico del pianeta. Puntualmente tra fine gennaio e inizio febbraio, Davos si trasformava in un luogo di incontro privilegiato per i potenti di questo mondo. Solo nel 2002, l'anno successivo agli attentati dell'11 settembre, gli organizzatori del WEF per un altro palcoscenico: New York.

L'anno prossimo, invece, a fine gennaio nella località grigionese non vi sarà traccia di limousine, barriere di sicurezza, elicotteri, poliziotti e militari. A causa della pandemia di coronavirus, infatti, l'appuntamento è stato rinviato all'estate, a data non ancora nota.

"Disegnare un percorso comune"

"La decisione non è stata presa facilmente, poiché la necessità che i leader mondiali si riuniscano per disegnare un percorso comune di ripresa e dare forma al 'Great Reset' (grande ripristino) nell'era post-Covid è assai urgente", afferma il direttore del WEF Adrian Monck, in un comunicato diffuso mercoledì. Ciò malgrado sono stati seguiti i consigli degli esperti, secondo i quali non era possibile tenere l'evento in modo sicuro.

Dal 26 al 29 gennaio, giorni in cui si sarebbe dovuto svolgere, il WEF organizzerà comunque dei "dialoghi di Davos", nei quali i leader più importanti condivideranno le loro opinioni sullo stato della Terra.

Non si sa ancora per contro quando e dove è previsto l'incontro faro del WEF: l'unica indicazione è "inizio della prossima estate", secondo le parole di Monck. "I dettagli relativi alle date e al luogo della nostra riunione annuale 2021 riprogrammata saranno comunicati non appena ci sarà assicurato che tutte le condizioni sono soddisfatte per garantire la salute e la sicurezza dei nostri partecipanti e della comunità ospitante".

Intanto il Forum continua a coinvolgere i suoi partner in molteplici attività di collaborazione per affrontare le sfide globali, regionali e commerciali poste dal coronavirus. Da febbraio, quasi 1200 esponenti del mondo degli affari, dei governi e dalla cosiddetta società civile hanno aderito alla Piattaforma d'azione Covid. "In settembre il nostro summit sull'impatto dello sviluppo sostenibile metterà a fuoco i principi fondamentali del 'Great Reset', chiedendo a tutti noi come possiamo contribuire a un futuro più sostenibile e inclusivo", conclude il direttore.

tvsvizzera.it/mar/ats con RSI (TG del 26.8.2020)