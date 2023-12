Forti disagi per le abbondanti nevicate oltre Gottardo

Un treno regionale transita vicino a Uetendorf, nell'Oberland Bernese. Keystone / Peter Schneider

Le copiose nevicate di ieri e della scorsa notte hanno provocato disagi alla mobilità nella Svizzera centrale e orientale. Nei Grigioni, il traffico ferroviario è paralizzato e all'aeroporto di Zurigo una quarantina di voli sono stati cancellati.

Questo contenuto è stato pubblicato il 02 dicembre 2023 - 15:00

tvsvizzera.it/spal con Keystone-ATS

Nelle 24 ore sono caduti più di 50 cm di neve fresca in montagna, in particolare nei Grigioni dove la coltre bianca ha raggiunto i 70 cm a Klosters e Bergün e i 65 cm ad Arosa. A quote più basse, sono caduti dai 5 ai 25 cm, con punte di 48 cm nella regione di Glarona, 30 cm a San Gallo e 26 cm sullo Zürichberg, appena sopra Zurigo.

L'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe ha aumentato il rischio di valanghe in alcune parti della Svizzera. Nei Grigioni e nel Vallese meridionale il pericolo di valanghe è elevato (grado 4 di 5).

Treni fermi su diverse tratte

Le abbondanti nevicate hanno mandato in tilt il traffico ferroviario tra la Svizzera e la Germania. In particolare la linea per Monaco è stata interrotta, mentre i collegamenti verso Stoccarda sono stati ridotti.

Interruzioni temporanee del servizio e forti disagi si segnalano anche nei Grigioni, soprattutto tra Coira ed Arosa, tra Bergüm e Samedan e tra S-chanf e Zernez (la circolazione dei treni è regolare solo tra St. Moritz e Samedan).

La caduta di alberi ha creato perturbazioni al traffico regionale anche in altri cantoni, in particolare tra Berna e Thun e tra Wolhusen e Schachen (Lucerna).

Incidenti sulle strade

Gelo e neve sono all’origine di numerosi incidenti sulle strade: nei cantoni di Berna e Zurigo ne sono stati registrati più di 120 in 24 ore, risoltisi per lo più senza ferimenti. A Coira (Grigioni) due pedoni sono stati investiti da veicoli in punti diversi della città mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Negli altri incidenti della circolazione segnalati, a parte un automobilista leggermente ferito, vi sono stati solo danni materiali.

Non è stato risparmiato dalla meteorologia invernale neanche il traffico aereo. Lo scalo di Zurigo ha dovuto cancellare 22 voli in partenza e 21 in arrivo (in particolare sulle rotte per Londra, Berlino, Bruxelles e Monaco di Baviera).

Le operazioni per liberare la pista e i velivoli in partenza da neve e ghiaccio hanno comportato ritardi dai 20 ai 40 minuti. Gli aeroporti di Ginevra-Cointrin e Basilea-Mulhouse non hanno subito interruzioni. Solo i voli per Monaco sono stati cancellati a causa delle forti precipitazioni nevose sullo scalo bavarese.