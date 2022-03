Focolai difficili da domare nel Locarnese

Verdasio. Keystone / Samuel Golay

Le piogge non sono ancora arrivate dopo mesi di siccità e a Verdasio, frazione di Centovalli, i focolai dell'incendio non sono ancora domati.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 marzo 2022 - 20:39

tvsvizzera.it/MaMi

A Verdasio, frazione del comune locarnese di Centovalli, si continua a lavorare per tenere sotto controllo i focolai dell’incendio scoppiato ormai sei giorni faLink esterno. Da oggi gli abitanti del villaggio possono rientrare a casa, ma si potrà stare tranquilli sono con l'arrivo della pioggia. Non manca tuttavia qualche timore per possibili frane.

A cavallo tra gennaio e febbraio, lo ricordiamo, anche il villaggio di Indemini, sul Monte Gambarogno, era stato colpito da un vasto incendioLink esterno il cui spegnimento è durato addirittura una decina di giorni.





