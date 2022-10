Flipper, che passione!

Un gioco del passato che però suscita ancora un certo interesse. Keystone / Robin Utrecht

I flipper stanno conoscendo una nuova vita: in Svizzera esistono una decina di club dove gli appassionati possono giocare a quello che è ormai un gioco del passato.

Questo contenuto è stato pubblicato il 09 ottobre 2022 - 08:00

tvsvizzera.it/mrj

Gli appassionati di quello che è ormai un cimelio del passato possono giocarci in una decina di flipper club presenti in Svizzera. In ogni sede ci sono dozzine di apparecchi di tutti i tipi. Apparecchi che in passato si trovavano in molti bar in tutto il Paese, prima dell’avvento dei videogiochi.

Il Flipperclub Regio di Basilea, per esempio, è stato aperto da un gruppo di appassionati che ormai vi organizzano anche dei tornei: “Siamo sette amici con questa passione. Ognuno di noi possiede dei flipper, così abbiamo deciso di affittare insieme questo locale, per giocare insieme e dare la possibilità ad altri di farlo”.

Uno dei più grandi cub della Confederazione, però, si trova nel canton Argovia: dell’ottantina di giochi presenti, molti appartengono al collezionista Ivo Vasella: "Mi interessano perché sono testimoni di un'epoca. Dalla grafica, dal modello, dalla musica si può sapere quando un flipper è stato prodotto perché si riferisce a un film, una serie o ad avvenimenti di un anno preciso. Lo trovo molto interessante".

Contenuto esterno





Non solo oggetti da museo, però: i flipper vengono ancora prodotti, con componenti digitali e temi attuali. Un esempio è quello creato l’anno scorso a tema Stranger Things, una delle serie più viste di Netflix.

Ogni flipper costa migliaia di franchi e quindi agli appassionati conviene fondare dei club dove poter giocare insieme. Giocare, ma anche condividere una passione, nella quale la nostalgia gioca un ruolo importante. Lo conferma ai microfoni della Radiotelevisione svizzera Moritz Ege dell'Istituto di cultura popolare dell'università di Zurigo: “I flipper sono qualcosa di molto meccanico e forniscono un'esperienza di materialità e di suono metallico, che sono in contrasto con il gioco virtuale immersivo tipico della nostra epoca. Credo che proprio questa differenza spieghi il ritorno del flipper".